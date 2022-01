Sky – Inter, Sensi chiede di essere ceduto. Valutazioni su Correa e fascia sinistra

Il giocatore vorrebbe partire comunque per trovare più spazio. La società valuta in base al rientro dell'argentino e pensa ad un rinforzo

Sensi anche oggi ha chiesto all'Inter di poter andare alla Sampdoria. La società nerazzurra ha deciso di stoppare la sua partenza dopo l'infortunio di Correa. A Skysport, Luca Marchetti ha spiegato: «Lui vorrebbe andare per avere un minutaggio superiore. L'Inter sta valutando se lasciarlo partire e valuterà anche se prendere qualcuno al posto di Correa qualora andasse via Sensi. Il giocatore sarà sottoposto ad esami tra due settimane e c'è da valutare con lo staff medico».

L'Inter sta facendo le sue valutazioni anche per la sinistra. Perisic non ha ancora rinnovato il suo contratto con l'Inter, Dimarco è stato arretrato sulla linea dei difensori, Kolarov non viene impiegato. Si era parlato di Kostic e si proverà a capire se si possono anticipare i tempi del suo arrivo.