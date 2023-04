Inter, senza Champions cambia tutto. Club chiaro: “Cessioni e abbassamento monte ingaggi”

Il quarto posto diventa fondamentale per l'Inter anche per un discorso di programmazione del futuro. Senza ci saranno molti cambiamenti

Andrea Della Sala

Archiviato il pareggio in Coppa Italia contro la Juve, l'Inter scenderà in campo questa sera contro la Salernitana. Gara fondamentale per la caccia al quarto posto. Dopo la sconfitta con la Fiorentina, la decima in campionato, l'Inter non può commettere altri errori altrimenti comprometterebbe la corsa alla prossima Champions. Non raggiungere il quarto posto porterebbe a parecchi cambiamenti.

"O la Champions o cambia tutto, per l’Inter. Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, non erano casuali: «Senza il quarto posto saremmo costretti a rivedere tutti i nostri piani». C’è poco da interpretare e tutto da fare, allora. È un messaggio che tira dentro tutti. Vale per l’allenatore, che sa di dover far meglio in campionato, competizione nella quale è molto al di sotto delle attese, dove non si capisce se sia più pesante il distacco dal vertice o il fatto che a 10 giornate dalla fine l’Inter non sia neppure in grado di programmare con certezza il futuro, non sapendo quale competizione europea andrà a giocare e dunque su quali introiti potrà contare. Ma quelle parole valgono anche un comandamento alla squadra. Ai giocatori tutti, che in questa situazione sono finiti. A quelli che non è detto ci saranno la prossima stagione, ma ancor di più a quelli che sperano in un rinnovo e a quelli che hanno in ballo adeguamenti di contratto", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Senza Champions l’Inter sarebbe costretta ad abbassare inevitabilmente i costi della rosa. Perché verrebbero a mancare almeno 50 milioni di euro di incassi dalla Uefa: il bilancio della prossima stagione già in partenza sarebbe dunque complicato. Dove andare a pescarli, quei milioni? La strada passa anche per un costo del lavoro che in linea generale andrà rivisto al ribasso. Oggi il monte ingaggi dell’Inter è di 132 milioni di euro lordi, oltre ad altri 11 legati a Simone Inzaghi e al suo staff. Rispetto alla scorsa stagione la società di Zhang è riuscita a ridurre del 12% il costo degli stipendi (il totale precedente era di 150 milioni). Ecco: senza Champions la quota 132 dovrà scendere ancora. E gli eventuali tagli riguarderebbero i calciatori più “pesanti”. Compresi quelli che hanno già avviato - in qualche caso pure concluso - le trattative per il rinnovo, senza che sia però ancora arrivata alcuna ufficialità. Ecco perché per il momento la società nerazzurra non può affondare. Il che non significa che le chiacchierate non vadano avanti: così si spiegano anche gli incontri con Tinti, l’agente di Alessandro Bastoni", aggiunge Gazzetta.