Serie A, cambiare fa bene: Inter quella che ha trovato più gol dalla panchina

Le statistiche riportate da Sky testimoniano i vantaggi per tutte le big con cinque sostituzioni a disposizione

L'aumento delle sostituzioni da tre a cinque ha senza dubbio modificato la preparazione e la gestione delle gare. Non è più una novità, ma una variabile ormai consolidata all'interno del campionato di Serie A e non solo. Nel focus proposto questa sera, Sky Sport sottolinea i benefici per le grandi squadre, sicuramente superiori alle piccole, forti di una rosa con maggiori soluzioni a disposizione. In questo primo scorcio di campionato, l'Inter è quella che ha effettuato più sostituzioni (35, tutte quelle a disposizione), 'trovando' dalla panchina ben 6 reti e tre assist a gara in corso e cambiando il risultato per ben 3 volte. Negli occhi di tutti c'è l'ultima gara, quella col Sassuolo, in cui le scelte di Simone Inzaghi hanno portato all'inversione di rotta che ha generato la rimonta. Bravo quindi anche il tecnico nerazzurro a sfruttare le sue armi a dovere.