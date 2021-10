Champions, con lo Sheriff serve la vera Inter. Inzaghi recupera due uomini fondamentali

Domani sera l'Inter gioca una sfida decisiva per il cammino in Champions League, il tecnico dei nerazzurri farà partire Lautaro e Calhanoglu

Dopo la bruciante sconfitta con la Lazio, l'Inter scenderà in campo domani sera con lo Sheriff. Gara fondamentale per il cammino in Champions League della squadra di Inzaghi , il tecnico preparerà al meglio la gara di domani e nell'undici titolare troveranno spazio anche Lautaro e Calhanoglu. L'attaccante e il trequartista sono partiti dalla panchina con la Lazio, dopo le gare con le Nazionali, ma ora vogliono tornare a essere decisivi.

Come spiega La Gazzetta dello Sport "Oltre alla lucidità, la squadra potrà recuperare uomini fondamentali. Lautaro si riprenderà il posto al fianco di Dzeko e dovrà guidare la riscossa di un attacco che in Europa - dove l'Inter ha vinto soltanto una delle ultime nove sfide - convive con numeri inquietanti. I nerazzurri non trovano la rete in casa da tre sfide di Champions e a quattro di fila nelle manifestazioni internazionali non sono mai arrivati. L'assurdo è che dall'inizio della scorsa stagione l'Inter in Champions ha concretizzato soltanto tre delle 17 grandi occasioni (palle gol nitidissime) create. La percentuale realizzativa del 18% è la più bassa tra tutte le squadre coinvolte in entrambe le ultime due edizioni della manifestazione".