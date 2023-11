Con Thuram Lautaro ha trovato un tesoro: feeling e sintonia, con loro l’Inter parte da 1-0

"Venti reti (15+5) in coppia in 17 gare ufficiali, che significa partire sempre, almeno, da 1-0. In aggiunta 7 assist, con Thuram a fare da mattatore con 6. Questo è lo straordinario bottino di un tandem che, prima dell’inizio di campionato, non dava certezze, ma destava tanti punti interrogativi. Lautaro, infatti, sembrava aver trovato la sua metà ideale in Lukaku, che, dopo essere tornato, ha scelto di andarsene un’altra volta. Come avrebbe potuto, allora, ricrearsi la stessa magia con un altro attaccante, si chiedevano più o meno tutti. Il Toro e Tikus, in poche partite, hanno dato la migliore delle risposte. È stato un percorso, hanno dovuto conoscersi e capirsi, ma con il passare delle partite si è creato un asse fatto di feeling e sintonia. Quei due adesso parlano la stessa lingua, fatta di tecnica, di rapidità e di tempismo".