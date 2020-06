Sky – Inter, gradimento totale di Tonali. Lautaro? La situazione sta leggermente cambiando

Arriva da Sky Sport un breve punto sul mercato in casa Inter. Quella per Sandro Tonali è una trattativa che va avanti da tempo: Marotta e Ausilio hanno confermato da tempo l’interesse per il giocatore. Così come il classe 2000 ha già dato il suo gradimento totale ai nerazzurri: tra Tonali e l’Inter al momento, dunque, c’è feeling e una preferenza chiara da parte del giocatore. C’è ora da chiudere col Brescia: Cellino parte da una base d’asta molto alta, l’Inter parte da una valutazione di circa 30-35 milioni.

Per Lautaro Martinez, invece, il Barcellona ha la chiara intenzione di non pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro in un’unica soluzione. La situazione sta leggermente cambiando: sembrava un affare che potesse concludersi a breve, ma il Barcellona non ha fatto cessioni e non ne farà a breve. I catalani hanno un problema d’abbondanza e l’Inter aspetta la loro mossa: se arrivare a 90 milioni più Firpo o se dovessero scegliere di andare su un altro giocatore.