Skriniar, incontro fissato: “In viale Liberazione inizia a serpeggiare un po’ di pessimismo”

"Nel nostro campionato il parametro zero più appetito a livello europeo è Skriniar. Il Psg ha cercato di acquistarlo dall’Inter la scorsa estate e sta provando adesso ad assicurarselo senza sborsare neppure un euro per il cartellino. Marotta e Ausilio, però, non ci stanno: hanno offerto allo slovacco un contratto da 4 o 5 anni con una base fissa da 6 milioni netti più bonus. Basterà per strappare il suo sì? Finora niente fumata bianca e per questo in viale della Liberazione inizia a serpeggiare un po’ di pessimismo. Il prossimo incontro, in programma entro due settimane, forse chiarirà la vicenda. Proposto il rinnovo anche a De Vrij (biennale da 4 milioni netti), ma l’olandese è seguito dal Tottenham e dal Feyenoord", spiega La Gazzetta dello Sport.