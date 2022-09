Skriniar, agente a Milano: incontro fissato, i dettagli della proposta dell’Inter

La trattativa tra l'Inter e Milan Skriniar per il rinnovo del contratto si appresta ad entrare nel vivo: come scrive calciomercato.com, l'agente del difensore slovacco nella giornata di oggi è rientrato in Italia, e dopo il match contro la Roma le parti si incontreranno per fare il punto della situazione. Appuntamento fissato per l'inizio della prossima settimana. La parte economica della proposta della dirigenza nerazzurra è chiara: 6,5 milioni di euro a stagione, tetto massimo stabilito dalla proprietà: a nulla servirà l'aumento di capitale esercitato da Zhang, che non consentirà di alzare la posta in palio e di avvicinarsi ai 9 milioni offerti dal PSG.

Marotta e Ausilio proveranno a giocarsi altre carte: al giocatore verrà promessa la fascia di capitano, per fargli capire la loro considerazione e la centralità nel progetto. Si parlerà anche di un'eventuale clausola rescissoria, che garantirebbe al calciatore una via di fuga se i progetti futuri non dovessero soddisfarlo e allo stesso tempo tutelerebbe l'Inter in sede di mercato, eliminando così il rischio di perdere il difensore a zero. Due incontri nel giro di quindici giorni, per una trattativa che non andrà per le lunghe: il tempo della resa dei conti è finalmente arrivato.