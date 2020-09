Nessuna notizia dal Tottenham, adesso Skriniar si riprende l’Inter. E a Benevento torna titolare

Se fino a un anno fa era considerato incedibile, nel giro di una stagione Milan Skriniar è diventato uno di quei giocatori sacrificabili. La difficoltà di adattarsi alla difesa a tre e una stagione giocata sottotono, hanno fatto finire lo slovacco nella lista dei cedibili. Il Tottenham è al momento il club interessato al giocatore, ma la differenza tra domanda (50 milioni) e offerta (30 milioni più bonus) è troppo ampia per pensare che la trattativa possa concludersi positivamente. Tanto che contro il Benevento Skriniar potrebbe giocare dal 1′, segnale importante in chiave mercato “visto che l’Inter domenica sera si era data 48 ore per aspettare un rilancio del Tottenham, che invece non si è fatto vivo“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“E i margini perché le cose cambino di nuovo si riducono assai, anche perché nel caso di partenza dello slovacco per Londra Marotta e Ausilio dovrebbero avere il tempo di trovare un sostituto all’altezza. Con Ranocchia e Pirola che nel frattempo passano a loro volta da partenti a “congelati” per non correre il rischio di restare con la difesa all’osso”.

“Skriniar insomma si riprende l’Inter (o viceversa) malgrado avesse dato l’ok al trasferimento agli Spurs. Da idolo dei tifosi – che l’avrebbero voluto capitano dopo il caos Icardi – a partente quasi sicuro, il pendolo Skriniar si rimette in moto”.

(Gazzetta dello Sport)