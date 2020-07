Skriniar e Brozovic non più incedibili: l’Inter valuta solo scambi top come questi

Milan Skriniar e Marcelo Brozovic possono essere sacrificati nel prossimo mercato per arrivare a obiettivi molto ambiziosi. L’Inter non ha messo sul mercato i due giocatori ma potrebbe valutarne la cessione se fosse propedeutica alla crescita della rosa. La valutazione è molto simile: 60 milioni di euro per l’uno e 60 per l’altro.

Ma Beppe Marotta, secondo Tuttosport, potrebbe prendere in considerazione anche degli scambi. Ma solo scambi di un certo livello.

“L’Inter ragiona. Andrebbero bene i soldi, ma anche degli scambi che portino elementi graditi, come per esempio Kante nel Chelsea, il sogno “proibito” di Conte per il centrocampo (nei Blues gioca anche Emerson, l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra), Ndombele del Tottenham o Gabriel Jesus del Manchester City (ma in quel caso sarebbe più “semplice” l’operazione con Lautaro, stimato da Guardiola)”, scrive il quotidiano.