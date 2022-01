Inter-Skriniar, contatti per il rinnovo. “Ecco le cifre. E dal club filtra che…”

La scadenza a giugno 2023 inizia velatamente a preoccupare i tifosi dell'Inter. Il club, dal canto suo, ha già iniziato a sondare il terreno

La scadenza a giugno 2023 inizia velatamente a preoccupare i tifosi dell'Inter . Il club, dal canto suo, ha già iniziato a sondare il terreno in vista di un possibile rinnovo, ricevendo riscontri positivi dal calciatore e dal suo entourage. Il prolungamento del contratto di Milan Skriniar diventerà presto una questione prioritaria nell'ambiente nerazzurro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club potrebbe arrivare a offrire circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus:

"Skriniar oggi guadagna 3 milioni (5,5 lordi) e ha un’età tale da garantire un corposo ricavo anche in caso di cessione tra qualche anno. Nel suo caso i nerazzurri hanno lasciato intendere di essere disposti a uno sforzo, che significherebbe un ingaggio intorno ai 4 milioni netti (per arrivare a 4,5 coi bonus). Anche in questo caso si è ai contatti iniziali, ma i segnali ricevuti dal giocatore e dal suo entourage sono positivi. La sensazione è che il discorso con Skriniar possa essere molto più semplice di quello con De Vrij".