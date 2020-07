Skriniar ha dubbi, l’Inter cambia idea: in arrivo offerta City, è derby. La valutazione di Conte…

Una delle prime conseguenze della sentenza del Tas di Losanna, che ieri ha riammesso in Champions League il Manchester City, riguarderà anche l’Inter. La certezza di tornare a giocare la massima competizione continentale per club permette ai ‘Citizens’ di poter agire sul mercato. Il primo nome sulla lista è quello di Milan Skriniar. Secondo Il Corriere dello Sport, a breve il City presenterà un’offerta ufficiale al club nerazzurro per il centrale slovacco.

Guardiola dovrà, però, fare i conti con la concorrenza del Manchester United, in un vero e proprio derby di mercato. Secondo il quotidiano, rispetto al passato l’Inter potrebbe non alzare il muro, soprattutto in caso di offerte superiori ai 60 milioni di euro.

A mettere in dubbio la permanenza in nerazzurro di Skriniar sono anche le perplessità dello stesso difensore. Finora ha sempre privilegiato l’Inter, come dimostra il rinnovo a cifre inferiori rispetto alle offerte di altri club, ma le difficoltà nella difesa a tre di Conte e gli errori commessi stanno facendo riflettere l’ex Sampdoria.

Dal canto suo, Conte preferirebbe sacrificare Skriniar al posto di Lautaro. Una valutazione tecnica e non economica (l’addio del ‘Toro’ sarebbe più remunerativo) con alla base un ragionamento: più facile trovare un sostituto dello slovacco piuttosto che del ‘Toro’.