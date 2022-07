Inter, Skriniar accelera e brucia le tappe: in campo già sabato contro il Lione?

Il difensore slovacco è rientrato in gruppo e ha ormai smaltito completamente l'infortunio rimediato in Nazionale

Per nulla distratto dalle continue voci di mercato, Milan Skriniar continua a lavorare duramente ad Appiano Gentile per rivedere quanto prima il campo: il difensore slovacco è rientrato stabilmente in gruppo e ha ormai smaltito completamente l'infortunio rimediato in Nazionale. Una buona notizia per l'Inter, che in queste prime amichevoli pre campionato ha dovuto fare a meno del suo numero 37.