CorSera – Inter, Skriniar sempre più lontano. Già scelto il nome del sostituto

Tra campo e mercato: il gennaio dell'Inter si prospetta un mese intensissimo su tutti i fronti. I nerazzurri di Inzaghi si giocano le ultime chance di rimonta in campionato e tra pochi giorni proveranno a bissare il successo di un anno fa in Supercoppa, nel frattempo la dirigenza interista si ritrova a fare i conti con alcune questioni spinose. Su tutte, il rinnovo del contratto di Milan Skriniar, in scadenza a giugno: da viale della Liberazione è arrivata un'offerta importante e non più negoziabile, tocca ora al difensore slovacco dare una risposta. Il tempo delle decisioni è ormai arrivato, come scrive il Corriere della Sera: "L'Inter si concentra sul Verona e ricaccia indietro i pensieri sulla Supercoppa e le ansie per le situazioni di mercato in bilico. Skriniar, uno su tutti, leader maximo e capitano a interim, sempre più lontano".