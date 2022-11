Skriniar, c’è margine tra domanda e offerta: i dettagli. Dall’Inter arriva una novità

L’ora delle decisioni si avvicina. Nei prossimi giorni Milan Skriniar incontrerà il suo entourage per ascoltare nel dettaglio la proposta dell'Inter: rinnovo da 6 milioni totali. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , al momento esiste un margine che non è stato colmato, una differenza tra domanda e offerta che continua a frenare il brindisi di chiusura della trattativa. "La voglia di abitare a Milano dello stesso Skriniar non è mai stata in discussione, anzi è la migliore garanzia di continuità. Nei tanti incontri degli ultimi mesi, più o meno formali, i rappresentanti di Skriniar avevano chiesto uno sforzo supplementare ai dirigenti interisti".

"Il Psg non ha fatto un passo indietro, semmai uno di lato perché ha percepito che la priorità dello slovacco sia quella di trattare con l’Inter per proseguire il viaggio a Milano. Lo staff di Milan, però, vorrebbe che lo stipendio toccasse 7-7,5 milioni con i bonus, partendo da una base fissa di 6,5. La novità, anche per loro, è che l’Inter non intende più muoversi dalle proprie posizioni. Anche nella famosa parte variabile, non si può usare più il bilancino. Non si può smussare ancora qualche angolo. Tradotto: serve una risposta secca alla cifra proposta e la speranza di tutti all’Inter è che arrivi (in forma positiva) prima che riprenda ufficialmente la rincorsa al Napoli".