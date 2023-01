Sky – Skriniar ha fatto sapere all’Inter che per ora non ha intenzione di firmare il rinnovo

Il club nerazzurro ha offerto al giocatore un prolungamento di contratto con un'offerta pari a sei mln all'anno + bonus. Per ora il calciatore non accetta

Qualche giorno fa il rappresentante del giocatore - Roberto Sistici - ha detto alla società nerazzurra che il calciatore non è intenzionato, almeno per il momento, a firmare la proposta ricevuta per il rinnovo. Il club nerazzurro prende atto di questa intenzione e tiene aperta la porta per il difensore qualora decidesse di firmare più avanti. Da tempo la società sta lavorando anche sull'eventuale addio del centrale e sta lavorando su profili giovani, riferiscono dal canale satellitare.