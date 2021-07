Paratici guida l’assalto del Tottenham, ma Skriniar non ci sente. E l’Inter…

Il club inglese è ancora sulle tracce di Skriniar, ma il difensore dell'Inter non vuole lasciare il club nerazzurro

"In primis il Tottenham che è tornato a farsi sotto anche con il nuovo ds Paratici. Nello scorso mercato, reduce da un'annata non facile a digerire metodi e idee di Conte, il 26enne slovacco avrebbe anche accettato un cambio di squadra, complice anche il fascino di Mou, ma gli Spurs giocarono al ribasso con i nerazzurri e non se ne fece nulla. Oggi lo scenario è completamente cambiato. Skriniar non vuole lasciare l'Inter. E viceversa. Anche se le strade del mercato (soprattutto di questo) sono infinite e in presenza di un'offerta indecente - dai 50 milioni in sù - nulla si potrebbe escludere", spiega Gazzetta.it.