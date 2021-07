Cds – Tottenham su Skriniar, l’Inter fa muro. Lautaro, le parole dell’agente…

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare dell'interesse del Tottenham nei confronti del difensore. Per il Toro il futuro è un punto interrogativo secondo il Corriere dello Sport

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare dell'interesse del Tottenham nei confronti di Milan Skriniar . Gli Spurs seguono da tempo il difensore slovacco, ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport , il club nerazzurro continuerà a fare muro, soprattutto davanti ad offerte ritenute non adeguate.

"Vale per lo slovacco, per Lukaku e per Lautaro. Con una sostanziale differenza tra gli ultimi due: il belga ha manifestato più volte il desiderio di restare, sull’argentino, invece, ascoltando le parole del suo agente Camano, deve essere mantenuto un punto interrogativo".