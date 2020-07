Mirror – Skriniar, lo United prova a forzare la mano. Prima offerta all’Inter: 65 milioni sul piatto

Tra i pezzi pregiati della rosa nerazzurra non c’è solo Lautaro Martinez, inseguito da tempo dal Barcellona. Anche il difensore Milan Skriniar è corteggiato da parecchi top club europei. Sulle tracce dello slovacco ci sarebbero le due squadre di Manchester, ma anche Real Madrid e Bayern che avrebbero visto le loro proposte rifiutate dal club nerazzurro.

Lo United, per battere la concorrenza dei cugini del City, avrebbe presentato un’offerta all’Inter per Skriniar: secondo quanto si legge sul Mirror, infatti, i Red Devils avrebbero messo sul piatto circa 65 milioni di euro per il difensore. Sempre stando a quanto scritto dal portale inglese, Skriniar non si è adattato alla perfezione alla difesa a 3 di Conte e in estate potrebbe valutare un possibile trasferimento. L’Inter non ha fissato un prezzo per il cartellino del difensore, ma è pronta a valutare le eventuali proposte.