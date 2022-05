Premier? Skriniar pensa solo all’Inter. E il club vuole premiarlo: rinnovo vicino

L'Inter tratta con il difensore per rinnovare e adeguare il contratto a livello degli altri top della rosa nerazzurra

"Il difensore e l'Inter si erano dati appuntamento a fine stagione per discutere del rinnovo contrattuale (con relativo adeguamento). Fermo restando la reciproca volontà di prolungare il matrimonio iniziato cinque anni fa. Lo scenario non è cambiato di una virgola. La dirigenza nerazzurra si riunirà con l'entourage dello slovacco nelle prossime settimane, una volta risolta la "grana" Perisic. Considerato il livello soddisfazione di tecnico e dirigenza da una parte e, dall'altra, il forte legame con l'universo nerazzurro sviluppato da Skriniar, trovare un'intesa dovrebbe essere piuttosto agevole", spiega Gazzetta.it.

"Le cifre e i termini dovrebbero essere quelli di cui si è parlato negli ultimi giorni: rinnovo fino al 2027 con ingaggio di 4,5 milioni a salire in "stile" Barella. Perché l'Inter è consapevole di dover riconoscere al giocatore uno status economico consono al ruolo di primo piano che ricopre ormai da tempo in rosa. Lo slovacco, da parte sua, è disposto a rinunciare ai ponti d'oro di qualche top club limitando le proprie richieste pur di restare in un contesto, quello milanese e nerazzurro, in cui si sente perfettamente integrato".

"Insomma, nei piani di dirigenza, tecnico e giocatore, il "matrimonio" è destinato a durare ancora negli anni. Per quanto l'input trasmesso dalla proprietà, ribadito anche ieri a Inzaghi nel corso di un incontro di cinque ore in sede, sia quello di realizzare una cessione che frutti almeno intorno ai 60 milioni, lo slovacco non è in cima alla lista dei cosiddetti "sacrificabili". Il principale indiziato all'eventuale "sacrificio", comunque sofferto, resta Bastoni, ma sullo slovacco restano puntati i fari di diversi club in Premier, dal Tottenham al Chelsea passando per il Manchester United", chiude il portale sportivo.