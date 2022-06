Sky – Skriniar, Psg ha offerto 50 mln + contropartite. No Inter: vuole 80 mln

Il Psg non molla la presa per Milan Skriniar. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club francese ha offerto 50 milioni per lo slovacco più un giocatore in una lista che comprende Draxler e Kehrer per dirne alcuni. L'Inter però ne vuole 80, non considera i giocatori. Vedremo se il PSG rilancerà e di quanto per avvicinarsi alle richieste dei nerazzurri.