Skriniar-Psg, distanza ridotta: mancano 10 milioni. L’Inter scende a 65, oggi nuovo incontro

"L’ ultimatum ha sortito l’effetto sperato. Il Psg è tornato a farsi sentire con l’Inter per Milan Skriniar. Le due società hanno avuto un incontro nella giornata di ieri, con lo sbarco a Milano del d.s. dei francesi Henrique Antero. È stato un passaggio importante. Perché l’Inter cominciava a dubitare della reale intenzione/possibilità nell’immediato da parte del club francese di chiudere l’operazione e invece i punti interrogativi sono svaniti. E pure perché la distanza tra domanda e offerta si è sensibilmente ridotta, tanto che l’ottimismo per una chiusura dell’affare in tempi rapidi è cresciuta a dismisura con il passare delle ore", rivela La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter aveva chiesto ai francesi di muoversi nel giro di una settimana. Sono bastate meno di 48 ore per l’affondo. Entrambi i club hanno fatto un passo in avanti verso la chiusura. Il Psg ha eliminato dalla trattativa qualsiasi contropartita tecnica, ovvero i nomi di Kehrer e Draxler inizialmente messi sul piatto. Ed è arrivata a offrire una parte fissa - dunque, bonus esclusi - di 55 milioni di euro. Dall’altra parte, i dirigenti nerazzurri hanno ragionato sulla quota di 65 milioni per una possibile firma. Dieci milioni di distanza dunque, rispetto ai 30 iniziali, poi diventati 20 nel corso delle settimane. I numeri ancora non quadrano, ma non sembra mancare tanto. Anche perché il tutto si sta svolgendo tra le due società senza frizioni, con la volontà reciproca di trovare un accordo soddisfacente. Insomma, il clima è un fattore da non sottovalutare dentro una trattativa come questa. Le parti ora si devono riaggiornare. Ma lo faranno molto presto, probabilmente già nella giornata di oggi: non è detto che sarà un fine settimana di relax, dunque, per i dirigenti nerazzurri", precisa il quotidiano.