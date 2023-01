Galtier: “Skriniar-PSG? Club al lavoro, non posso dirvi se arriverà ora o a giugno”

Milan Skriniar al momento non è intenzionato a rinnovare con l'Inter. Prende tempo il difensore, in scadenza al 30 giugno 2023 e corteggiato da vicinissimo dal PSG (già dalla scorsa estate). Così Christophe Galtier, allenatore dei francesi, ha parlato di Skriniar oggi in conferenza stampa:

“Prima del mercato avevo detto che ci sarebbero stati arrivi solo in caso di cessioni. Pablo Sarabia è andato via per i motivi che sappiamo. Il club e Luis Campos stanno lavorando per avere un’ulteriore opzione offensiva. Per quanto riguarda Milan Skriniar, ho visto le notizie che sono uscite ma non posso dirvi se arriverà quest’inverno o la prossima estate, non posso dirvelo. La dirigenza è al lavoro”.