Post Skriniar? Scalvini ha rapito il cuore dell’Inter. Prezzo alto, ma dirigenza convinta che…

Il giovane difensore dell'Inter è l'obiettivo numero uno per la difesa, ma l'Atalanta lo valuta 40 milioni e non sarà facile trattare

Preso atto della volontà di Skriniar di non rinnovare , l'Inter deve mettersi ora seriamente alla ricerca di un sostituto. Lo slovacco è un giocatore imprescindibile per Inzaghi e servirà trovare un giocatore alla sua altezza.

"Per la casella che ora occupa lo slovacco, da tempo l’Inter ha un candidato che le ha rapito il cuore: il 19enne Giorgio Scalvini ha sbalordito per maturità e duttilità. I primi passi verso l’entourage del giocatore sono stati compiuti e il gradimento dell’azzurrino è già stato accertato: un buon punto da cui partire. Il problema, semmai, è il prezzo che fa l’Atalanta, sopra ai 40 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra sa, però, di avere contropartite gradite a Gasperini: in primis, uno dei migliori 2003 su piazza, quel Giovanni Fabbian ora in prestito alla Reggina dell’altro Inzaghi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.