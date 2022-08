Skriniar, il PSG ci spera ancora. E la permanenza di Kimpembe non cambia i piani

Il Paris Saint-Germain spera ancora di poter concludere l'acquisto di Milan Skriniar entro il primo settembre: è quanto scrive l'edizione odierna de L'Equipe. Secondo il quotidiano francese i piani dei parigini non sono cambiati nemmeno con la permanenza di Presnel Kimpembe, per tutta l'estate indicato come possibile partente e invece rimasto sotto la Torre Eiffel, con Galtier che gli ha affidato un ruolo da titolare nel terzetto difensivo completato da Marquinhos e da Sergio Ramos.

Kimpembe, "figlio" del Paris Saint-Germain avendo compiuto tutta la trafila dal settore giovanile alla Prima Squadra, è considerato un modello da seguire per comportamento e impegno - nonostante le numerose voci di emrcato che lo riguardavano - per i giovani come per i nuovi acquisti. Senza dimenticare la sua utilità per quanto riguarda i criteri di composizione delle rose previste dalla Uefa. L'eventuale arrivo di Skriniar cambierebbe le gerarchie della difesa del PSG: con Marquinho intoccabile al centro della retroguardia, lo slovacco dell'Inter si prenderebbe il posto da braccetto di destra, mentre Kimpembe e Sergio Ramos si giocherebbero una maglia come terzo di sinistro. I nerazzurri, come si sa da tempo, non accetteranno però offerte al ribasso. La richiesta rimane sempre la stessa: 70 milioni di euro.