Skriniar titolare, Inzaghi testa la difesa: con il Villarreal prove di vera Inter

Ultimo test pre campionato per l'Inter di Simone Inzaghi, che questa sera affronta a Pescara il Villarreal. Una sorta di prova generale in vista del debutto di settimana prossima contro il Lecce: il tecnico nerazzurro attende risposte significative, e schiererà quella che potrebbe essere ka formazione titolare alla prima giornata. Occhi puntati in particolar modo sulla difesa, dove rientrerà dal primo minuto Milan Skriniar. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"Prove di vera Inter. E prove di difesa, soprattutto. È l'ultimo test per Simone Inzaghi, il campionato è dietro l'angolo e la prova generale è di livello: il Villarreal di Emery, semifinalista dell'ultima Champions League. Gli occhi del tecnico saranno soprattutto sulla tenuta difensiva della squadra, che contro il Lione ha lasciato molto a desiderare. Inzaghi cerca risposte dalla SDB. E sì perché Skriniar ritroverà per la prima volta la maglia da titolare, dopo il recupero dall'infortunio con la nazionale e le voci di mercato che lo hanno coinvolto a lungo".

"Inzaghi si aspetta una crescita complessiva sul piano dell'equilibrio di squadra. Col Lione De Vrij e compagni hanno concesso due reti e due pali, oltre ad altre due occasioni ottimamente fermate da Onana. Il bivio è chiaro: stasera si capirà meglio se sarà stato un problema di condizione approssimativa - come crede il tecnico - o se invece la squadra deve ancora trovare i meccanismi giusti. Spazio, allora, alla SDB: Skriniar, De Vrij e Bastoni insieme hanno formato il reparto meno battuto dell'ultimo triennio, ovvero dall'era Conte in poi. Le difficoltà, per la verità, sono state palesate in questo precampionato soprattutto da De Vrij, lasciato a riposo nel test infrasettimanale con la Pergolettese. L'olandese dovrebbe in ogni caso cominciare la gara.