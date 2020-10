Skriniar, il Tottenham non molla: pronto un nuovo rilancio con l’Inter nel week end

La trattativa del Tottenham per Milan Skriniar non è ancora tramontata. Gli Spurs stanno trattando con il Benfica l’acquisto dell’attaccante Vinicius, dopo di che si concentreranno sul difensore da regalare a José Mourinho.

Secondo quanto riportato dall’Evening Standard, infatti, il club londinese sarebbe pronto a rilanciare per il difensore slovacco. Per il portale inglese, il Tottenham dovrebbe presentare una nuova offerta all’Inter in questo week end. L’alternativa, nel caso in cui non dovesse andare in porto l’affare col club nerazzurro, rimane sempre Rudiger del Chelsea.