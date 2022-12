Se Skriniar non rinnova? Le 4 alternative dell’Inter. Scalvini? Non ci sono altri…

Il club nerazzurro aspetta una risposta da Skriniar, intanto valuta quattro alternative in caso di non rinnovo dello slovacco

Gianni Pampinella

Il focus della dirigenza dell'Inter è sul rinnovo di Milan Skriniar. Dopo aver formulato una proposta al giocatore e al suo entourage, il club è in attesa di risposta. Intanto l'Inter valuta possibili alternative se il difensore slovacco dovesse rifiutare il rinnovo. "Il primo nome da citare non può che essere il gioiello del vivaio bergamasco, perché non ci sono altri calciatori che piacciono quanto lui all'Inter. La componente difficile nel percorso verso il classe 2003 è convincere l'Atalanta a mollare la presa. Si ipotizza un giovane come Giovanni Fabbian - ora in prestito alla Reggina - come contropartita, ma in ogni caso un bonifico da circa 40-50 milioni andrebbe sottoscritto e spedito. Scalvini è comunque in cima alla wish list interista, soprattutto se Skriniar dovesse giocare altrove nel 2023-24", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

BECAO — "Del difensore brasiliano di 26 anni si era parlato più di due mesi fa e lo spunto che rende l'affare teoricamente verosimile è il fatto che il contratto di Becao con l'Udinese scada nel 2024. Tra i "pro" si possono citare la pericolosità aerea sui calci piazzati, l'abitudine a giocare in una difesa a tre e la conoscenza triennale del calcio italiano. Ovviamente un prolungamento di contratto con il club friulano complicherebbe definitivamente la strada che porta a Becao".

SMALLING — "Se Scalvini e Becao paiono essere legati a Skriniar, l'inglese ex Manchester United potrebbe invece prendere il testimone di Stefan De Vrij. Entrambi sono infatti sotto contratto fino a fine giugno 2023 e, se l'Inter dovesse perdere l'olandese a parametro zero, potrebbe considerare di completare l'ennesimo trasferimento low cost in entrata dalla Roma".

HINCAPIÉ — "Eccola la "quota Mondiale" di questo quartetto, con il difensore che molto bene ha figurato con il suo Ecuador in Qatar. Hincapié era già apprezzato da mezza Europa anche prima della Coppa del Mondo, ma la maturità sfoggiata nella competizione ne ha moltiplicato gli estimatori. Purtroppo per loro, anche le richieste del Bayer Leverkusen sono destinate ad alzarsi per un giocatore che ha soltanto 20 anni. I 20 milioni di euro di valutazione di inizio autunno possono essere dimenticati: ne potrebbero servire circa 35 in base a chi bussa. Per questo motivo, e per la sua solita collocazione sul centrosinistra, la casella da ricoprire sarebbe quella di Alessandro Bastoni. Il nome di Hincapié, quindi, verrebbe davvero considerato se qualche big europea piombasse sull'ex Atalanta, inducendo l'Inter a reinvestire una parte dell'incasso per un sostituto di evidente qualità e di sicuro avvenire".

(Gazzetta dello Sport)