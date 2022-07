Inter, ora Skriniar rimane: rinnovo con ingaggio da top, via solo per 70 milioni

Sfumato Bremer, i nerazzurri pensano a una nuova strategia che preveda la permanenza a Milano dello slovacco

Fabio Alampi

Il mancato arrivo di Bremer (sommato alla delusione Dybala) può regalare comunque una bella notizia ai tifosi dell'Inter: la permanenza di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, da tempo individuato come l'elemento da sacrificare sull'altare del bilancio, potrebbe ora rimanere a Milano, anche in virtù del fatto che il Paris Saint-Germain non si è ancora avvicinato alla cifra richiesta dalla dirigenza nerazzurra. In questo caso, come scrive La Gazzetta dello Sport, il prossimo passo sarebbe il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023:

"Gli ultimi eventi hanno cambiato la geografia del mercato dell'Inter e le priorità della difesa. Adesso non si spingerà, un po' alla volta, Milan verso la porta di uscita. Adesso si farà il possibile per trattenerlo ad Appiano, dove peraltro sta benone. Non è detto che ci si riesca – certe offerte da Parigi (finora non pervenute) potrebbero cambiare lo scenario – ma il nuovo progetto nerazzurro è chiaro: mantenere la superdifesa titolare di questi anni, a partire dal corteggiatissimo slovacco".

Incedibile, a meno che...

"Lo slovacco è destinato a rimanere per la gioia di Simone Inzaghi, ma sempre a patto che il nuovo Psg non si comporti come il vecchio, spendaccione davanti a una preda di mercato. A patto, quindi, che non si arrampichi alle cifre fissate dall'a.d. Marotta e dal d.s. Ausilio: 70 l'Everest stabilito da tempo, il numero magico per portare Skriniar da Milano a Parigi. La valutazione non è cambiata in questo inizio turbolento di settimana ma, vista la doccia gelata su Bremer, non si potrà più fare la minima concessione in sede di trattativa. [...] La sensazione è che non arriverà il rilancio Psg, atteso dall'Inter come acqua nel deserto per settimane. Almeno non a breve e così i nerazzutti potranno tenersi sempre più stretto il centralone slovacco".

Nuovo contratto, cifre e durata

"Se dovesse rinascere in nerazzurro, Skriniar sa che riceverebbe in regalo un foglio con su scritto 6 milioni: il rinnovo al 2027 con ingaggio da top è considerato la naturale conclusione di questa storia ansiosa (e non ancora finita). Tra l'altro, il nuovo contratto è già impostato da tempo e, se tutto andasse bene, si formalizzerebbe a fine mercato, con la dovuta calma".