Skriniar nuovo simbolo dell’Inter: una scelta non casuale. In arrivo rinnovo e…

Il difensore slovacco è sempre più una colonna del club nerazzurro: per il futuro pronti grandi piani per lui

Fabio Alampi

Per Milan Skriniar sta per iniziare la quinta stagione con la maglia dell'Inter: arrivato a Milano nel 2017, proveniente dalla Sampdoria, in poco tempo il difensore slovacco è diventato una colonna nerazzurra e uno dei beniamini del pubblico interista. Non stupisce, quindi, che il club interista abbia scelto proprio lui come volto per la campagna di vendita dei biglietti per la sfida contro il Genoa. Per Skriniar, come scrive Tuttosport, sono in programma grandi piani.

Scelta non casuale

"La scelta di presentare questa prevendita con il viso di Skriniar non è casuale. Nei giorni della cessione del belga al Chelsea tanti tifosi indicavano il difensore centrale come un simbolo di fedeltà ai colori nerazzurri. Ogni estate tornano puntualmente le indiscrezioni di mercato sugli interessamenti di grandi del calcio europeo sulle tracce del giocatore slovacco. È capitato con alcune protagoniste della Premier League, in particolare con il Tottenham quando sulla panchina degli Spurs c'era Josè Mourinho. Il passaggio del portoghese alla guida della Roma ha riproposto lo stesso copione in direzione di Trigoria. Anche il Barcellona nel recente passato ha monitorato la situazione di Skriniar. La separazione sembrava molto vicina due anni fa, in concomitanza con l'arrivo di Antonio Conte, per questioni tattiche: lo slovacco, abituato alla difesa a quattro, non sembrava adatto alla linea a tre tipica dell'ex ct azzurro. Pericolo rientrato perché, mese dopo mese, gli automatismi sono migliorati e non è bastato nemmeno l'ingaggio di Godin a fare cambiare aria a Skriniar. Alla fine l'ex sampdoriano non fa mai le valigie e resta alla Pinetina. A settembre potrebbe arrivare anche il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023".

Futuro da bandiera

"Skriniar resta e si prepara a cominciare la sua quinta stagione con la maglia dell'Inter. Tra i titolari nerazzurri il difensore centrale è il terzo per anzianità di servizio dopo il capitano Samir Handanovic arrivato nel 2012 e Marcelo Brozovic, acquistato nel 2015. Dopo c'è Skriniar, prelevato dalla Sampdoria nel 2017. [...] Gli altri titolari sono stati aggiunti dopo: De Vrij e Lautaro nel 2018, Bastoni e Barella nel 2019, Dzeko, Calhanoglu e Dumfries in questa sessione di mercato. Secondo questa giglia, Skriniar è tra i candidati più seri a diventare il nuovo capitano dell'Inter dopo Handanovic. In questa stagione il 26enne centrale difensivo potrà tagliare il traguardo delle 200 presenze con l'Inter: adesso è a 167 tra campionato e coppe. Ecco perché all'Inter è sembrato che Skriniar fosse l'uomo giusto per lanciare la prima prevendita di un campionato e di un momento particolari".