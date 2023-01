GdS – Skriniar via subito? L’Inter cerca il sostituto. “Occhio a Spagna e Inghilterra”

L'Equipe ha preannunciato il rilancio del PSG per avere subito a gennaio Milan Skriniar . "Il club di viale della Liberazione, se la proposta arriverà entro domani sera e sarà tra i 20 e i 25 milioni, è pronto a dire sì. Perché andare avanti fino al 3 giugno con una situazione così esplosiva in casa (per giunta non migliorando neppure i conti) non è pensabile", spiega La Gazzetta dello Sport.

La prima offerta del PSG si aggira attorno ai 10 mln di euro ma Campos è pronto a rilanciare fino a 15 mln più bonus per un totale di 18-20. "Gli intermediari a riguardo non hanno dubbi e di fatto hanno preannunciato agli uomini mercato nerazzurri il nuovo assalto. L'Inter vuole monetizzare l'addio di Skriniar evitando di perderlo a zero, ma sa che deve trovare un sostituto. Ha difficoltà con Djalò che il Lilla non vuole cedere il portoghese se non di fronte a una proposta da 30 milioni più bonus. Troppi. Per questo sta valutando le altre alternative, da Becao dell'Udinese a Lindelof dello United oltre a... sorprese dell'ultimo minuto, magari un prestito da pescare in una grande inglese o spagnola", commenta la Rosea.