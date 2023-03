GdS – Stagione finita Skriniar? Solo smentite, la verità sullo stop. E ‘vede’ Benfica-Inter

Alla ripresa salvo sorprese non ci sarà, ma Milan Skriniar vede il rientro in campo: le novità dalla Gazzetta dello Sport

Alessandro Cosattini

Milan Skriniar ‘vede’ il rientro. Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni del difensore dell’Inter, ai box nelle ultime settimane causa lomboglutalgia acuta. Secondo La Gazzetta dello Sport, alla ripresa salvo sorprese non ci sarà, ma contro il Benfica in Champions League sì. “Skriniar lavora per essere in campo martedì 11 aprile allo stadio Da Luz di Lisbona, per l'andata dei quarti di finale di Champions.

Skriniar, Benfica nel mirino — Magari dopo aver fatto un "test" nella semifinale di Coppa Italia di martedì 4 a Torino contro la Juventus o, più probabilmente, venerdì 7 in occasione della trasferta di Salerno. Le voci che si erano diffuse dalla Francia, dopo il consulto al quale il calciatore si era sottoposto negli scorsi giorni prima di raggiungere il ritiro della nazionale, non trovano conferme. La stagione di Milan non è finita e quella contro il Porto al Dragao non è stata la sua ultima gara con la maglia nerazzurra prima del passaggio, a parametro zero, in estate al Psg.

Le sensazioni sul rientro — La lomboglutalgia acuta, ovvero un'infiammazione del muscolo e pure nel nervo che ha riflessi anche sulla colonna vertebrale, necessita di trattamenti specifici per risolvere il problema. Gli stessi ai quali lo slovacco si sta sottoponendo da fine febbraio alla Pinetina e che gli hanno permesso, stringendo i denti, di essere in campo al Dragao. Dopo il consulto in Francia il programma delle terapie non è cambiato e si articola tra lettino del fisioterapista e piscina.

Le sensazioni oggi sono buone e, anche se è da escludere che possa essere tra i convocati per Inter-Fiorentina, è verosimile che sia inserito nella distinta che sarà consegnata all'arbitro per Juventus-Inter o per Salernitana-Inter. Inzaghi vorrebbe fargli fare un provino prima di utilizzarlo nella battaglia del Da Luz. Possibile? Sì, anche se non certo ancora. I prossimi giorni saranno decisivi per capirne di più”, si legge.