Skriniar vuole rimanere, ma chiede uno sforzo all’Inter: il punto sul rinnovo

Il rinnovo del contratto di Milan Skriniar, in scadenza a giugno, è uno dei temi caldi di casa Inter: le parti sono in trattativa da tempo, ma un'intesa ancora non è stata trovata. La volontà di andare avanti insieme c'è da entrambe le parti, ma serve un altro sforzo per arrivare alla tanto agognata fumata bianca. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione: "Il vero pericolo continua ad essere quello di perdere il difensore slovacco a zero, visto che il suo attuale contratto è in scadenza al termine della stagione. Le manovre per rinnovarlo sono scattate da tempo. In viale Liberazione, peraltro, continua a prevalere l'ottimismo"