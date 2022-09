Skriniar, la vecchia offerta non basta. Incontro fissato: Zhang pronto ad alzare la posta

Dopo un'estate più che movimentata, ieri Milan Skriniar non è voluto soffermarsi sul mercato e sulla trattativa per il suo rinnovo con l'Inter. Ha preferito parlare della gara, anche se presto ci sarà un incontro per iniziare a parlare del prolungamento di contratto.

"Non aveva voglia di parlare della trattativa tra il Psg e l'Inter e del rinnovo del contratto che a breve il club di viale della Liberazione gli proporrà. Così ieri, in conferenza stampa, Milan Skriniar ha risposto dribblando le domande dei giornalisti sul suo futuro. Scelta legittima, specialmente se non era sua intenzione giurare amore eterno alla maglia nerazzurra, ma così facendo ha scatenato un putiferio sui social e i tifosi hanno ipotizzato gli scenari più foschi", spiega il Corriere dello Sport.

"Durante la sosta, o comunque a ottobre, è previsto un importante colloquio tra Marotta, Ausilio e l'agente dello slovacco, Sistici: magari sarà quello il momento in cui le cose diventeranno più chiare. Prima del corteggiamento del Paris Saint Germain, l'Inter era convinta di rinnovare l'accordo in scadenza il 30 giugno 2023 offrendo 5,5 milioni netti più bonus a stagione. Adesso gli uomini mercato di Zhang hanno capito che una simile proposta non basta più e hanno in mente di chiudere per una cifra analoga a quella che guadagnano come parte "fissa" Martinez (6,2) e Brozovic (6,5). Non hanno però la certezza che sia sufficiente perché il Psg ha messo sul tavolo più soldi. Ci sarà da lottare, insomma, proprio come oggi pomeriggio a Plzen", aggiunge il quotidiano.