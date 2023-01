Skriniar, tre giorni intensi per Marotta e Ausilio: “Potrebbe arrivare un’offerta in extremis”

L'Inter è stata chiara col Psg, non partirà per meno di 20 milioni in questo mercato. I francesi per ora sono fermi a 10

Andrea Della Sala

Nessuna novità sul fronte Skriniar, ma non è detto che non ce ne saranno da qui alla chiusura del mercato. L'Inter chiede 20 mln e poi dovrà andare molto velocemente a cercare un sostituto.

"Saranno tre giorni intensi di lavoro per Beppe Marotta e Piero Ausilio, specialmente se il Psg dovesse convincersi a presentare, in extremis entro martedì, un’offerta ufficiale da 20 milioni per anticipare l’arrivo di Milan Skriniar sotto la Torre Eiffel. Durante gli ultimi contatti tra i club, il club parigino ha fatto sapere a parole di voler investire dieci milioni subito e che è pronto a spedire una mail su carta intestata per rendere ufficiale la proposta al club nerazzurro. Per il quale, però, dieci milioni non bastano, anche perché servirebbe poi rituffarsi sul mercato per cercare un eventuale sostituto, con scarsa liquidità", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter ha comunque cominciato a guardarsi intorno e a sondare possibili soluzioni last second, anche perché senza un’alternativa credibile e di livello, neanche una proposta indecente potrà essere presa in considerazione. Insomma, oggi c’è la partita, ma da domani mattina ci sarà tanto da lavorare per sbrogliare quest’ultimo intrigo legato a Skriniar, per cui l’Inter nella scorsa estate aveva rifiutato 50 milioni, sempre dal Psg", aggiunge Gazzetta.