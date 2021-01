Sky – Eriksen vuole tornare in Premier, il Tottenham ci proverà. L’Inter spinge per…

Il futuro di Christian Eriksen, malgrado il mercato bloccato in casa Inter, è tutt’altro che scontato. Il danese, infatti, potrebbe lasciare nei prossimi giorni Milano e la Serie A per fare ritorno in Premier League. Eriksen potrebbe anche fare ritorno proprio nel club da cui l’ha comprato l’Inter, ovvero il Tottenham.

Lo sostiene Fabrizio Romano di Sky Sport, secondo cui la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni.

“Eriksen vuole lasciare l’Inter, questo è sicuro. Vorrebbe tornare in Premier League e certamente il Tottenham è una pista privilegiata. Ma l’Inter, per lasciare il giocatore in prestito agli Spurs, pretende che il prestito sia oneroso, una condizione non posta per gli altri club di Premier interessati. La trattativa è difficile perché Eriksen guadagna 7,5 milioni di euro netti ma il Tottenham di sicuro ci proverà nei prossimi giorni”