Lukaku, infiammazione al tendine. Non è problema di condizione: la verità è…

Romelu Lukaku preoccupa l'Inter. L'attaccante belga proprio non riesce a ingranare in questa stagione e il suo rendimento, anche in questo inizio di 2023, comincia a creare un certo allarme in casa nerazzurra. Ma soprattutto, a creare allarme, sono le sue condizioni fisiche.

"Durante la partita con il Napoli Lukaku ha accusato una lieve infiammazione del tendine. Nulla di preoccupante, ma in un percorso che è stato molto accidentato, ogni piccolo intoppo viene vissuto come un allarme. Il punto è che Romelu non è a posto fisicamente. Non si tratta solo di trovare la giusta condizione. Ma è come se un fisico così non riesca a progredire completamente e contemporaneamente, in ogni suo punto, in ogni suo aspetto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.