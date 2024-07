L'Inter continua a trattare con il Verona per il difensore, con il giocatore sembra esserci già un principio di accordo

Dopo l'infortunio di Buchanan che rimarrà fuori fino a dicembre, l'Inter cerca un difensore mancino per poter alzare Carlos Augusto come alternativa a Dimarco sulla fascia sinistra. Il profilo individuato dall'Inter è quello di Cabal del Verona. Il club nerazzurro deve trovare la formula giusta per convincere gli scaligeri.