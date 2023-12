In porta ci sarà Audero, in difesa non cambierà nulla visti gli infortuni: cambierà invece tutto il centrocampo

Primo impegno stagionale di Coppa Italia per l'Inter di Simone Inzaghi, che domani sera ospiterà al Meazza il sorprendente Bologna di Thiago Motta. Come riporta Sky Sport, saranno diversi i cambi che opererà il tecnico nella gara di domani: in porta ci sarà Audero, in difesa non cambierà nulla visti gli infortuni. Cambierà invece tutto il centrocampo con Frattesi, Klaassen, Asllani e Carlos Augusto. In attacco invece sarà staffetta Thuram-Lautaro, con Arnautovic sicuro titolare.