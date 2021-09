Sky – Inter, Correa oggi in gruppo. Convocato per l’Atalanta?

L’argentino potrebbe riuscire ad entrare in extremis nella lista dei convocati per la gara di domani pomeriggio

Joaquin Correa ha messo nel mirino Inter-Atalanta di domani pomeriggio. L’argentino, costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Meazza nel corso del match contro il Bologna, sembra aver smaltito il dolore per la forte contusione al bacino e potrebbe far parte della lista dei convocati per il difficile impegno di campionato che attende la squadra di Inzaghi.

Come riferisce Sky Sport, le indicazioni di oggi lasciano ben sperare. Correa ha infatti sostenuto quasi l’intera seduta in gruppo ed è rimasto in ritiro al termine dell’allenamento. Si respira quindi cauto ottimismo in chiave convocazione.