SM – Empoli-Inter, Inzaghi indeciso: un ballottaggio sarà aperto fino a domani

Quale Inter scenderà in campo contro l'Empoli al Castellani domani? Se lo chiedono in molti, curiosi di capire quanto Inzaghi cambierà la squadra dopo la trasferta con la Real Sociedad in Champions League. Potrebbero essere diverse le novità, con Pavard confermato in difesa, secondo Sport Mediaset, Darmian al posto di Dumfries a destra, Frattesi alla prima da titolare per uno tra Barella e Mkhitaryan, Dimarco rientrante dal primo minuto a sinistra e Calhanoglu di nuovo in cabina di regia.