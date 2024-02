Il sigillo in Roma-Inter porta il suo nome. Alessandro Bastoni, in proiezione offensiva, ha firmato il poker e chiuso i giochi all'Olimpico, in una partita che ha portato tre punti importantissimi alla banda di Simone Inzaghi. Pilastro della difesa, è sempre più prezioso anche quando si sgancia. Non solo per i gol, ma principalmente per la qualità delle giocate che nascono dal suo piede mancino.

Su questo si sofferma anche Sport Mediaset: "Non un difensore goleador, ne ha segnati appena 4. Eppure quando si trova in area avversaria scatta l'allarme. Sarà per il fisico, non di certo per la faccia da bravo ragazzo. E' cresciuto ed è simbolo dell'Inter, non perde occasione per dimostrare quanto ci tenga. Lo ha fatto anche prima di Istanbul, quando qualcuno suggeriva che le sue qualità ben si sposerebbero con il gioco di Guardiola. Oltre a Inzaghi, se lo gode Spalletti: anche su di lui sta costruendo la nazionale per l'Europeo".