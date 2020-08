Conte stregato da Smalling. Si tratta con lo United, dal difensore l’assist decisivo per l’Inter

Dopo aver trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Sanchez, l’Inter tratta con lo United per un altro acquisto. Il club nerazzurro è sulle tracce di Smalling, difensore in questa stagione in prestito alla Roma, e l’affare potrebbe andare presto in porto. I Red Devils vogliono incassare circa 22 milioni di euro dalla cessione del difensore e ancora c’è da trovare un accordo con l’Inter.

Conte, secondo quanto riporta l’Express, sarebbe rimasto impressionato dalle qualità di Smalling, soprattutto per il modo in cui si è adattato alla difesa a tre e lo vorrebbe in squadra nella prossima stagione. L’ingaggio del difensore inglese è di 7 milioni di euro lordi l’anno con un contratto fino al 2022, ma Smalling sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare in Serie A.