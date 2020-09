Inter, è Smalling l’erede di Skriniar. Nuova proposta allo United e poi accelerata per Kanté

In questi ultimi giorni di mercato si deciderà il futuro di Skriniar. La trattativa col Tottenham va avanti e presto potrebbero esserci delle novità. Intanto l’Inter cerca altri rinforzi per la squadra di Conte.

Secondo Gazzetta.it “La necessità di Conte di un centrocampista potrebbe spingere l’Inter a impostare la trattativa per il sostituto di Skriniar solo in prestito. In forte ribasso la candidatura di Kabak, il preferito per giocare in un reparto a tre è Milenkovic della Fiorentina, ma il più semplice da agganciare in sede di mercato è Smalling: qui l’Inter sta progettando un’offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto. Se così fosse, vorrebbe dire aver tenuto in casa una parte di risorse necessarie per finanziare il colpo che Conte chiede: non se ne esce, è Kanté. Per il Chelsea non è incedibile, l’ha fatto capire anche il tecnico Lampard che insegue Rice del West Ham”.