Inter, smentito l’interesse per Suarez: i nomi per l’attacco sono altri, il punto

Non trovano conferma le voci di un sondaggio nerazzurro per l'uruguaiano, in scadenza a giugno con l'Atletico Madrid

Fabio Alampi

Non trova conferma la voce circolata in Spagna nella giornata di ieri, secondo cui ci sarebbe anche l'Inter sulle tracce di Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano, classe '87, è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, e diversi club sarebbero pronti a farsi avanti. Tra questi, tuttavia, non c'è quello nerazzurro, che per rinforzare il proprio reparto offensivo nella prossima stagione ha ben altre idee.

Così scrive Tuttosport: "Voce che però non ha trovato alcun fondamento a Milano: anzi, dagli uffici della sede di Viale della Liberazione smentiscono seccamente. Suarez il 24 gennaio ha compiuto 35 anni e l'Inter in rosa ha già due attaccanti over 30 di proprietà, Dzeko e Sanchez (più Caicedo però in prestito secco dal Genoa), con contratto fino al 2023, anche se con il cileno c'è un'opzione per rescindere a giugno".

Altre idee per l'attacco

L'Inter vuole rinforzare e, soprattutto, ringiovanire l'attacco. Il nome in cima alla lista, come ormai risaputo da tempo, è quello di Gianluca Scamacca, ma il gioiello del Sassuolo non è l'unico profilo valutato dalla dirigenza nerazzurra: "Piuttosto il club nerazzurro rimane in pressing su Scamacca del Sassuolo, identificato come erede designato del centravanti bosniaco, e Marcus Thuram, figlio d'arte in forza al Borussia Mönchengladbach, già cercato l'estate scorsa prima che un infortunio facesse virare l'Inter con decisione su Correa".