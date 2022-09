Inter, Lukaku in soccorso. Oggi rientra in campo, con la Roma al centro dell’attacco

"Romelu era stato ripreso a sorpresa per dare all’attacco una forza d’urto sconosciuta l’anno scorso. Inzaghi era semplicemente entusiasta all’idea di allenarlo e stava iniziando a usare a modo suo la palla di demolizione per buttar giù le difese avversarie. Il guaio al flessore della coscia sinistra, però, ha completamente cambiato il progetto di inserimento. Rom ha perso un mese prezioso, che sarebbe stato utilizzato per tornare al top della forma. Adesso si riparte da zero con l’obiettivo di fare più in fretta del previsto perché, nel mentre, il calendario si è già messo a correre, come tante squadre in Italia e in Champions", spiega La Gazzetta dello Sport.