Inter-Atalanta, probabili formazioni: un solo grosso dubbio per Conte

Antonio Conte è intenzionato a confermare quasi tutti l'Inter vista a Parma contro l'Atalanta: un solo grande dubbio

C'è chi ha parlato di snodo cruciale nella corsa al tricolore, chi di ultima vera salita prima della discesa scudetto. Al netto di previsioni e pronostici, Inter-Atalanta, per i nerazzurri di Antonio Conte, rappresenta certamente una partita molto importante per continuare una rincorsa fin qui spettacolare. L'avversario è di quelli tosti, sempre in grado di far male. Vietato abbassare la guardia, perché in palio ci sono punti di piombo.