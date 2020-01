Mercato, annuncio Solskjaer: “Sanchez non resterà all’Inter. Tornerà qui e…”

Il tecnico del Manchester United, Ole Solskjaer, esclude la possibilità di permanenza di Alexis Sanchez in nerazzurro. Intervenuto in conferenza stampa, Solskjaer ha assicurato che il Nino Maravilla non sarà un giocatore dell’Inter a giugno.

“Sanchez tornerà qui la prossima estate e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati”, la sentenza del tecnico dei Red Devils in conferenza stampa. Lo United si è sempre mostrato disponibile a vendere Sanchez ma non ha mai trovato un club disposto ad accollarsi l’ingaggio monstre del cileno. All’Inter, infatti, gran parte dell’ingaggio è ancora pagato dallo United.