ESPN – Lo United rivuole Sanchez… in estate. Red Devils disposti a dare al cileno un’altra chance

Il futuro di Alexis Sanchez è ancora tutto da scrivere. L’attaccante cileno è da poco rientrato da un lungo infortunio e ancora non ha recuperato al meglio la condizione fisica. Domani dovrebbe essere titolare nella sfida di Coppa Italia con la Fiorentina, ma in vista della prossima stagione ancora è tutto da decidere.

Secondo quanto riporta ESPN, il Manchester United, proprietario del cartellino di Sanchez, rivorrebbe il giocatore per la prossima stagione. Il cileno è in prestito e l’inter non detiene nessun diritto di riscatto, così i Red Devils vorrebbero dare un’altra chance al Nino Maravilla nella squadra di Solksjaer.