Dalla soluzione Barça al duello con la Juve: Inter, i quattro obiettivi per la fascia sinistra

Un restyling che riguarderà anche le corsie esterne. L’Inter che verrà sarà diversa per quanto riguarda alcuni interpreti e tra le zone del campo che saranno coinvolte nella rivoluzione programmata da Conte insieme a Marotta e Ausilio ci sono proprio le fasce.

Candreva, Young e D’Ambrosio sono certi di restare, mentre il futuro di Asamoah, Biraghi e Moses è ancora in bilico: ecco che la dirigenza ha già sul taccuino una lista di nomi per rinforzare gli esterni, con particolare attenzione per la fascia sinistra. Come riferisce Calciomercato.com, Marotta e Ausilio stanno valutando diversi profili per accontentare Conte.

Tra questi c’è Junior Firpo, terzino classe 1996 del Barcellona e possibile contropartita tecnica nell’affare Lautaro con il club catalano. A bloccare l’operazione è la valutazione: i blaugrana chiedono 40 milioni, il doppio rispetto alla cifra considerata adeguata dall’Inter. Il calciatore piace ma l’affare si può fare solo alle giuste condizioni.

Nel mirino della società di viale della Liberazione c’è anche Robin Gosens dell’Atalanta: servono più di 25 milioni e sul tedesco c’è la concorrenza dei Lione, Chelsea e club di Bundesliga.

Antonio Conte non molla Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il tecnico nerazzurro vorrebbe approfittare della rivoluzione sugli esterni del Chelsea, che oltre a Gosens seguono anche Chilwell e Tagliafico. I due vengono valutati dai Blues 40 milioni di euro. Per l’italo-brasiliano c’è il rischio di un’asta e di un derby d’Italia sul mercato: la Juventus vorrebbe aggiungerlo alla rosa a disposizione di Sarri.